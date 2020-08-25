На Салтовке изменит маршрут троллейбус №24

26 августа с 8:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Юбилейному, на участке от проспекта Тракторостроителей до Салтовского шоссе.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проспекта Юбилейного.

На этот период будет организовано двустороннее движение по свободной от выполнения работ проезжей части.

Также с 9:00 до 20:00 26 августа будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р». Троллейбус №24 будет ходить так:

- ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцева Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка».