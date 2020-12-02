На Жихарь пустят троллейбусный маршрут

Город получил пять новых троллейбусов с автономным ходом, которые с понедельника выйдут на маршруты.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, в конце прошлой недели в Харьков прибыли пять троллейбусов с автономным ходом производства компании «Богдан», которые выйдут на 2-й, 45-й и 46-й маршруты.

«Такие троллейбусы два месяца назад мы уже запустили на Северную Салтовку. Сейчас мы запускаем маршрут, который будет соединять поселок Жихарь с проспектом Гагарина. С понедельника уже начнутся стабильные перевозки пассажиров», - сообщил первый вице-мер.

Напомним, что часть маршрута троллейбусы с автономным ходом проходят с помощью контактной сети, а часть - на батареях. В троллейбусе предусмотрены условия для комфортной поездки людей с ограниченными возможностями: низкий пол, пандус, система наклона троллейбуса в правую сторону.

Всего за кредитные средства Европейского инвестиционного банка для Харькова приобрели 49 таких троллейбусов, 10 из них город уже получил.

По словам Игоря Терехова, следующая партия из шести троллейбусов должна прийти в Харьков до конца января, и они сразу же выйдут на маршруты города.