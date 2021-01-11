На Жуковского планируют расширить проезжую часть

11 января 2021 г. 14:50
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Расширят проезжую часть на пересечении ул. Академика Проскуры и ул. Чкалова (на повороте с Белгородского шоссе). Сейчас на этом месте расположен островок с вывеской «ХАРТРОН».

Как сообщили в пресс-службе горсовета, сегодня, 11 января, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов провел там выездное совещание с заместителями городского головы и директорами профильных департаментов.

По его словам, будет подготовлен проект новой развязки, чтобы расширить проезжую часть и в будущем избегать заторов на дороге. 

«Здесь все время образуется пробка, так как это очень узкое место, рядом расположена остановка общественного транспорта. В то же время здесь огромный траффик машин, которые едут по улице Чкалова, с улицы Жилярди, из пос. Жуковского. Поэтому я дал задание спроектировать развязку так, чтобы сделать на этом перекрестке беспроблемный участок. Планируется этот островок пересмотреть. Получим проектное решение и выполним комплекс работ», - сообщил Игорь Терехов.

Он отметил, что новая развязка должна удовлетворить требованиям автомобилистов. Кроме того, в Харькове продолжат менять организацию дорожного движения и в других проблемных местах.

 

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