Ново-Баварский проспект из-за ремонта дороги перекроют для транспорта

22 мая с 8:00 до 20:00 движение транспорта по пр. Ново-Баварскому, на участке от ул. Герцена до ул. Чехова, будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

В связи с этим, автобусы №220э и 232э будут объезжать указанный участок следующим образом: - ул. Китаенко - ул. Чехова - ул. Ломоносова - ул. Тимирязева - ул. Перовской - ул. Герцена и далее по маршруту.

Также движение транспорта будет запрещено по пр. Ново-Баварскому на участке от ул. Китаенко до ул. Крылова, с 8:00 до 20:00 23 мая.

В связи с этим, автобусы №209э, 220э, 232э и 237э будут объезжать этот участок таким образом:

№209э: - ул. Даргомыжского - пр. Ново-Баварский и далее по маршруту;

№237э: - ул. Китаенко - пр. Ново-Баварский - ул. Даргомыжского - ул. Тимирязева - ул. Перовской и далее по маршруту;

№220э, №232э: - ул. Китаенко - пр. Ново-Баварский - ул. Даргомыжского - ул. Тимирязева - ул. Перовской - ул. Конотопская - пр. Ново-Баварский и далее по маршруту.