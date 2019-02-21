Особенности ковриков в салон автомобиля ®

Коврики в салон автомобиля – важнейший аксессуар, который предотвращает распространение воды и грязи по салону, а также предотвращает их влияние на поверхность пола машины. И чтобы правильно выбрать это изделие, необходимо разобраться с тем, какие виды существуют и чем они отличаются.

Универсальный вариант

Особенность универсального варианта в том, что производители предлагают большие ковры в авто, которые подойдут даже в большие модели машин (например, пикапы или джипы). При необходимости, их можно подрезать по форме салона своего транспортного средства.

Модельные коврики

Модельные коврики хороши тем, что идеально подходят для определенной модели машины. Производители изготавливают с учетом всех особенностей. Благодаря этому, аксессуар идеально ложится, не соскальзывает и закрывает все участки, защищая их от влаги и грязи.

3D

Эта разновидность появилась сравнительно недавно, но уже завоевывает популярность владельцев транспортных средств. К особенностям таких изделий стоит отнести:

• модели изготавливаются под определенную модель машины;

• состоят из нескольких слоев, что обеспечивает тепло-, шумо- и гидроизоляцию;

• имеют противоскользящий нижний слой, который гарантирует надежное сцепление с поверхностью пола;

• имеют привлекательный внешний вид;

• можно эксплуатировать в любое время года.

Важность материала

Этот аксессуар (за исключением 3D моделей) может производиться из:

резины;

текстиля;

полиуретана;

EVA.

Каждый из них имеет свои особенности эксплуатации. Резиновые коврики отличаются доступной ценой. Они прочные, легко моются, однако при низких температурах становятся более жесткими и имеют большой вес.

Текстильные модели привлекают внимание внешним видом. Они отлично дополнят интерьер автомобиля. Для их изготовления может использоваться полипропиленовое, прорезиненное или полипропиленовое двойное волокно. Первая разновидность является наиболее доступной, однако они лучше всего подходят для эксплуатации в теплое время года. Остальные виды подходят как для лета, так и для зимы.

Полиуретановые коврики отличаются меньшим весом, чем резиновые. Также они устойчивы к воздействию низких и высоких температур, а значит могут эксплуатироваться круглогодично.

Eva – разновидность полимера, который эффективно распределяет воду по площади аксессуара и не дает ей выйти за ее пределы.