Особенности работы топливного фильтра: как часто менять деталь?®

Независимо от типа двигателя, топливная система современного автомобиля должна использовать только качественное горючее. Купить топливный фильтр в Avtozvuk.ua могут владельцы бензиновых или дизельных авто.

Сроки замены

Очистка топлива бывает двух видов: грубая и тонкая. Первая отвечает за задержку крупных частиц, попадающих в бак вместе с бензином или дизтопливом. Как правило, это мелкая сетка.

На втором этапе устраняются самые мелкие примеси. Для этого используется сменный топливный фильтр. Его устанавливают между бензобаком и двигателем. Эта деталь нуждается в регулярной замене.

Считается, что срок службы составляет 25 тыс. км. Но нужно обязательно учитывать условия эксплуатации техники. Усиленные нагрузки на мотор, некачественное дорожное покрытие, загрязненное топливо быстрее изнашивают деталь.

Поэтому автомобилисты меняют фильтр чаще. В среднем, это происходит после 15-18 тыс. км пробега. К счастью, стоимость запчасти невысокая даже у дорогих автомобилей.

Чем опасна несвоевременная замена?

Некоторые водители забывают или просто долго не меняют топливный фильтр, так как считают, что пользуются хорошим бензином. Но не стоит так рисковать «здоровьем» машины. Езда с забитым топливным фильтром приводит к:

увеличению расхода топлива;

плохому запуску двигателя;

потере мощности мотора;

быстрому износу свечей зажигания.

Это далеко не полный список возможных проблем. Но вышеперечисленные проявления свидетельствуют о том, что проблема именно в плохой очистке горючего.

Если долго не менять деталь, то двигателю грозят серьёзные неисправности. Вначале забиваются форсунки, продукты горения бензина оседают на внутренних стенках мотора.

Поэтому не стоит недооценивать важность своевременной замены. Гораздо легче и дешевле предупредить проблему, чем бороться с её последствиями. Процедура замены топливного фильтра может осуществляться самостоятельно: запчасть располагается так, чтобы водитель всегда мог поменять её. Исключение составляют дизельные авто.