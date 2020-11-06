Переулок в центре Харькова на две недели перекроют для транспорта

06 ноября 2020 г. 13:44
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Движение транспорта по переулку Мечникова на участке от улицы Сумской до улицы Донец-Захаржевского будет запрещено с 9 по 22 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано со строительством наружных инженерных сетей.

Объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам - площади Конституции и  улицам Пушкинской, Короленко и др.

Кроме того, с 23 ноября по 9 декабря будет запрещено движение транспорта по переулку Мечникова, от улицы Донец-Захаржевского до Пушкинской. Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Донец-Захаржевского, площади Театральной и др.

 

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