Почему лучше покупать запчасти для авто в Европе и США?®

Вопрос выбора поставщика и покупки запасных частей для авто актуален для каждого, у кого есть личный автотранспорт, либо бизнес, связанный с пассажирскими или грузовыми автомобильными перевозками. При этом на рынке запчастей для авто действует множество продавцов, которые, по большей степени, являются просто посредниками между зарубежными производителями и отечественными потребителями. Однако при желании сэкономить можно обойти посредническое звено и заказывать запчасти напрямую из-за рубежа.

Преимущества покупки запчастей за границей

Всё больше соотечественников заказывают автозапчасти из США и Европы, не выходя из дома. Но зачем это делать, если можно приобрести всё необходимое в ближайшем магазине автомобильных товаров? Прежде всего, причина популярности прямых покупок деталей для машин за границей заключается в экономии средств. То, что местные посредники предлагают с учётом крупных транспортных расходов и собственной нескромной торговой наценки, напрямую на заграничных сайтах можно приобрести вдвое дешевле. К тому же, покупка запчастей в Европе или Америке даёт гарантию того, что это будет лицензионная продукция, произведённая на ведущих автомобильных заводах мира, а не в подпольных цехах Поднебесной. Отечественный рынок переполнен некачественными китайскими подделками запчастей, которые нередко выдаются за оригинал, но не обладают и половиной его полезных качеств. Закупка запасных частей и комплектующих в Европе и США позволяет уйти от рисков недолговечности и низкого качества товара и при этом ещё неплохо сэкономить.

Как сэкономить время на доставку запчастей

Покупка деталей и комплектующих для иномарок в Европе и США предусматривает необходимость ожидания их доставки. Для этого может потребоваться разное количество времени, что зависит от:

расторопности поставщика, оправляющего товар;

выбранного способа транспортировки посылки;

агента, который будет организовывать доставку.

На сегодняшний день самая быстрая доставка из США и Европы – авиационная. Например, на сайте usain.ua предлагается быстрая доставка автомобильных комплектующих из-за рубежа всего за неделю. Если такой острой необходимости в срочности нет, можно воспользоваться другим способом транспортировки, а именно – по морю. В этом случае время доставки будет больше и займёт около месяца, однако, если делать покупки запчастей заблаговременно, не дожидаясь критической технической поломки авто, то такое ожидание не доставит дискомфорта. Узнать больше о способах и времени срочной доставки запчастей для авто из Европы и США можно на сайте usain.ua.