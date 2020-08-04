Преимущества и недостатки автомобилей Опель®

Легковые автомобили Опель – чрезвычайно надёжная техника. Они ездят по нашим дорогам уже более 30 лет. Некоторые автолюбители используют технику 90-х годов и утверждают, что она прослужит им ещё очень долго. Даже модели начала 90-х отличаются комфортом, небольшим расходом топлива. Разборка Опель позволяет найти нужные детали или целые узлы в сборе для современной модели и техники прошлых лет.

Сильные стороны техники Opel

Практически все владельцы автомобилей этого производителя выделяют такие преимущества:

надёжность двигателя;

хорошие тяговые характеристики (быстрый набор скорости);

экономичность, особенно у новых моделей;

доступная стоимость запчастей (при сравнении с деталями к другим иномаркам) и т. д.

Список преимуществ достаточно большой: каждая из моделей имеет свои сильные стороны.

Есть ли недостатки?

Но даже такие надёжные автомобили имеют ряд недостатков. Например, производитель заявляет, что ремень ГРМ служит до пробега 150 тыс. км, но на практике проблемы с ним начинаются уже после 60 тыс. Именно после этого пробега опытные автолюбители советуют менять деталь. В противном случае понадобится дорогой ремонт.

Двигатель техники нуждается в предварительном прогреве в холодное время года. Если на это не тратить 5-15 минут, то возможны серьезные поломки. После покупки б/у Опель в течение первого года владельца ждут мелкие неисправности мотора. Но, к счастью, они устраняются недорого, а после этого силовая установка работает без серьёзных поломок очень долго.

Неисправности часто связаны с неправильной эксплуатацией. В частности, автомобиль требователен к качеству топлива и масла. Экономия на материалах приводит к проблемам и дорогостоящему ремонту.

Детали к Опель всегда можно выгодно купить в разборке Euromotors. Здесь представлен огромный ассортимент наиболее популярных автозапчастей, которые чаще всего нужны владельцам Opel. Любая неисправность будет быстро устранена при наличии качественных деталей, которые стоят намного дешевле, чем у официального дилера.