Преимущества и недостатки дизельного топлива®

Тщательный ответственный подход — залог выбора надежного, комфортабельного и вместе с тем экономичного в эксплуатации автомобиля. При этом два одинаковых как по интерьеру, так и экстерьеру авто могут быть абсолютно разными с технической стороны. Отличие — в силовой установке транспортного средства, которая может быть дизельной или бензиновой.

Сегодня АЗС покупают не только бензин, но и дизельное топливо оптом, поскольку машин с такими агрегатами становится все больше. И дело здесь не только в меньшей стоимости такого вида горючего, но и в некоторых других его плюсах.

Отличия и преимущества дизеля

Главное отличие дизельного топлива от бензина заключается в том, что для его поджога используется не электрическая искра, а высокая температура (свечи накаливания), воспламеняющая предварительно сжатую горючую смесь. При этом данная особенность накладывает некоторые ограничения на элементы двигателя, которые в отличие от бензиновых агрегатов должны иметь больший запас прочности, чтобы выдерживать постоянную детонацию смеси.

Зачем нужна свеча накаливания, ее устройство и как она работает

В целом же среди плюсов дизельного горючего необходимо отметить:

экономичность. При одинаковой мощности и других эксплуатационных характеристиках дизельные установки требуют на 30–40% топлива меньше, нежели их аналоги на бензине;

экологичность. Сгорание дизеля сопровождается образованием незначительного объема CO 2 , а сажа и дым выбрасываются только в случае наличия поломки силового агрегата;

, а сажа и дым выбрасываются только в случае наличия поломки силового агрегата; стоимость, которая традиционно на 10–15% ниже бензина.

Кроме того, важным аргументом в пользу покупки автомобиля с дизельным двигателем является его продолжительный безремонтный срок эксплуатации, который может достигать одного миллиона километров, что для бензиновых моторов является недостижимой величиной.

Если же говорить о недостатках дизеля как топлива для автомобиля, то среди них стоит отметить:

быстрый выход мотора из строя при заправке некачественным горючим;

высокую стоимость обслуживания и ремонта при поломках силового агрегата;

долгий прогрев двигателя.

Однако все эти минусы являются достаточно условными и полностью нивелируются путем подбора надежной АЗС. Использование топлива с высокими качественными характеристиками обеспечивает долговечность двигателя даже при самой интенсивной эксплуатации автомобиля, а для заправки в зимнее время года существуют специальные разновидности горючего.

Недостатки дизеля низкого качества

Топливо несоответствующего качества может вывести из строя двигатель автомобиля даже после одной заправки. Высокая температура сгорания рабочего вещества в совокупности с наличием в его составе минимального количества воды (она может попасть в бак даже во время заправки в сильный дождь) и серы приводит к образованию серной кислоты, которая отличается крайне агрессивным воздействием на все элементы двигателя.

Содержание серы в дизельном топливе: как снизить допустимое содержание нормы

Даже если в топливе полностью отсутствует вода, но имеется незначительное превышение содержания серы, она способна существенно сокращать срок использования картерного масла. Также это вещество оказывает негативное воздействие на катализатор и сажевый фильтр. Поэтому, если по каким-либо причинам пришлось заправить авто топливом сомнительного качества, то рекомендуемый производителем срок замены масла желательно сократить. При этом стоит отметить, что отличить качественное топливо от горючего с повышенным содержанием серы визуально невозможно. Для этого нужны специальные химические исследования с помощью специального оборудования.