Преимущества и недостатки дизельного топлива®

Тщательный ответственный подход — залог выбора надежного, комфортабельного и вместе с тем экономичного в эксплуатации автомобиля. При этом два одинаковых как по интерьеру, так и экстерьеру авто могут быть абсолютно разными с технической стороны. Отличие — в силовой установке транспортного средства, которая может быть дизельной или бензиновой.
Сегодня АЗС покупают не только бензин, но и дизельное топливо оптом, поскольку машин с такими агрегатами становится все больше. И дело здесь не только в меньшей стоимости такого вида горючего, но и в некоторых других его плюсах.
Отличия и преимущества дизеля
Главное отличие дизельного топлива от бензина заключается в том, что для его поджога используется не электрическая искра, а высокая температура (свечи накаливания), воспламеняющая предварительно сжатую горючую смесь. При этом данная особенность накладывает некоторые ограничения на элементы двигателя, которые в отличие от бензиновых агрегатов должны иметь больший запас прочности, чтобы выдерживать постоянную детонацию смеси.
Зачем нужна свеча накаливания, ее устройство и как она работает
В целом же среди плюсов дизельного горючего необходимо отметить:
Кроме того, важным аргументом в пользу покупки автомобиля с дизельным двигателем является его продолжительный безремонтный срок эксплуатации, который может достигать одного миллиона километров, что для бензиновых моторов является недостижимой величиной.
Если же говорить о недостатках дизеля как топлива для автомобиля, то среди них стоит отметить:
Однако все эти минусы являются достаточно условными и полностью нивелируются путем подбора надежной АЗС. Использование топлива с высокими качественными характеристиками обеспечивает долговечность двигателя даже при самой интенсивной эксплуатации автомобиля, а для заправки в зимнее время года существуют специальные разновидности горючего.
Недостатки дизеля низкого качества
Топливо несоответствующего качества может вывести из строя двигатель автомобиля даже после одной заправки. Высокая температура сгорания рабочего вещества в совокупности с наличием в его составе минимального количества воды (она может попасть в бак даже во время заправки в сильный дождь) и серы приводит к образованию серной кислоты, которая отличается крайне агрессивным воздействием на все элементы двигателя.
Содержание серы в дизельном топливе: как снизить допустимое содержание нормы
Даже если в топливе полностью отсутствует вода, но имеется незначительное превышение содержания серы, она способна существенно сокращать срок использования картерного масла. Также это вещество оказывает негативное воздействие на катализатор и сажевый фильтр. Поэтому, если по каким-либо причинам пришлось заправить авто топливом сомнительного качества, то рекомендуемый производителем срок замены масла желательно сократить. При этом стоит отметить, что отличить качественное топливо от горючего с повышенным содержанием серы визуально невозможно. Для этого нужны специальные химические исследования с помощью специального оборудования.