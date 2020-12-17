Причины полюбить Чери Амулет®

Chery Amulet – бюджетный, но весьма комфортный автомобиль для всех. Все претензии к модели касаются самого первого поколения, когда качество сборки и применяемых материалов оставляло желать лучшего. Сейчас все эти недостатки устранены, а сайт позволяет купить эти б/у автомобили по доступной цене.

Комфорт для всех по доступной стоимости

Каждый участник поездки чувствует себя великолепно. Для задних пассажиров в салоне достаточно места, а водителю очень удобно на своём месте. За такую невысокую стоимость новый владелец получает:

электростеклоподъёмники;

кондиционер;

кресло водителя с возможностью настроек;

гидроусилитель;

электрозеркала.

Низкая цена при полной комплектации обязательно понравится тем, кто хочет надежную технику и комфортный салон.

Одна из особенностей – вместительный багажник. Сюда можно взять всё необходимое для отдыха на природе или морском побережье. Правильная форма багажника увеличивает полезный объём. Несколько полезный объём «съедает» запасное колесо, но всё равно багажник намного больше, чем у автомобилей аналогичного класса.

Идеальный автомобиль для города

Амулет не может похвастаться стремительной динамикой, однако это ему и не нужно. Прекрасная управляемость на городских дорогах, повороты без усилий – всё это ждёт владельца транспорта. Перестроиться в плотном городском потоке или припарковаться не составит труда даже для малоопытного водителя. Переключение передач срабатывает чётко и плавно в отличии от многих автомобилей из этого ценового сегмента.

С покупкой запасных частей также никаких проблем не возникнет. Их можно купить на любом авторынке: настолько Амулет популярен на наших дорогах. Поскольку Чери Амулет копирует внешность одной из моделей Фольксваген 90-х годов, многие запчасти от Фольксваген подходят. Например, можно поменять амортизационные стойки, повысив тем самым плавность хода до максимума. Стоит отметить также доступную стоимость китайских деталей для Чери Амулет: ремонт не станет серьёзным ударом по бюджету.