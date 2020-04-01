Прямое урегулирование по ОСАГО: что и как®

C 1 декабря 2016 года многие украинские водители воспользовались услугой прямого урегулирования по ОСАГО или «автогражданкой наоборот». Суть программы проста — в случае ДТП пострадавшая сторона получает компенсацию у своего страховщика, а не в «чужой» компании виновника. Пока система работает в пилотном режиме, но после принятия соответствующих изменений законодательства будет применяться повсеместно.

Преимущества «автогражданки наоборот»

Весомый плюс программы «автоцивилка наоборот» — существенное снижение сроков выплат по страховке. При «классическом» урегулировании страхователи ждут компенсаций по 2,5–3 месяца, а в случае задержек — до полугода и более. Участники программы прямого урегулирования компенсируют ущерб своим клиентам в среднем за 20–40 дней. У каждой страховой компании есть спецсчет, гарантийный остаток на котором составляет не менее половины объема среднемесячных выплат по обязательным автостраховкам. Помимо спецсчетов существует общий фонд, куда страховщики делают ежемесячные авансовые взносы. Эти меры исключают финансовые трудности — частую причину затягивания сроков.

Основной минус «классической» схемы урегулирования — неопределенность. Вероятность, что в случае аварии сработает автоцивилка от надежного страховщика, не превышает 50%. До последнего момента водитель не знает, какая именно компания станет возмещать ущерб и сколько времени придется ждать выплат. Программа прямого регулирования не имеет такого недостатка, поскольку водитель может получить информацию о деятельности СК еще до оформления договора автострахования. По этой причине многие страхователи подходят к выбору страховщиков более ответственно, ориентируясь не только на цену автоцивилки, но и на динамику страховых выплат.

Как работает прямое урегулирование

Правила «автогражданки наоборот» во многом схожи с правилами урегулирования по Европротоколу. Механизм срабатывает только при имущественном ущербе (повреждении ТС, дорожных знаков и прочего имущества) и только при условии, что в ДТП столкнулось два автомобиля с трезвыми водителями.

Обязательное требование — оба участника ДТП должны были ранее купить автоцивилки с опцией прямого урегулирования. На данный момент это требование является единственной «ложкой дегтя», поскольку с момента внедрения к системе присоединились далеко не все страховщики. Сегодня в пилотном проекте участвует только 15 крупных страховых компаний, поэтому механизм «автогражданки наоборот» срабатывает далеко не всегда. Ситуация изменится только после принятия нового закона об ОСАГО (ориентировочно — в 2020–2021 году), который обяжет все СК компенсировать ущерб своим клиентам.

При прямом урегулировании потерпевший водитель и виновник подают документы в свои страховые компании. Если оба страховщика участвуют в программе, пострадавший клиент получает компенсацию в своей СК (до 130 тысяч грн по полицейскому протоколу, до 50 тысяч по Европротоколу). В дальнейшем эта компания направляет через систему встречное требование к СК виновника. Раз в месяц все участники программы возвращают друг другу деньги за выплаченные компенсации через единый расчетный центр МТСБУ.