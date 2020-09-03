Рада ужесточила ответственность за угон автомобиля

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3301, которым ужесточила ответственность за кражу авто. За принятие данного законопроекта проголосовали 309 нардепов.

Закон вносит изменения в ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), 290 ("Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства") УК Украины и ст. 250 ("Проведение негласных следственных (разыскных) действий до вынесения постановления следственного судьи") Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Нардепы также заменили в соответствующих нормах слова "нанесли значительный материальный ущерб" на "совершенные в значительных размерах" и "совершенные в больших размерах", тем самым определив квалификационным признаком стоимость автомобильного транспорта.

Отныне за угон авто грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы (без применения штрафа). За те же действия организованной группой или соединенные с насилием – от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Тяжесть преступления будут устанавливать, исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений. За так называемое перебивание номеров кузовов, моторов – предусмотрено до 5 лет тюрьмы. Уголовная ответственность за организацию работы мест, где краденые автомобили хранятся, разукомплектовываются или переоборудуются, речь о "черных СТО", – до 5 или же до 7 лет, если этим занимается организованная группа