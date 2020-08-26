Реконструкция Коммунального моста: до 10 сентября меняется схема движения

Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на пр. Льва Ландау изменено с 7:00 26 августа до 10 сентября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией путепровода. На этот период будет организовано двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 7:00 26 августа до 10 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Юбилейного до пр. Московского. На это время троллейбусы будут ходить так:

- троллейбус №19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;

- троллейбус №35: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;

- троллейбусы №20 и 31: не ходят.