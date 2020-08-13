Ремонт Купеческого моста: троллейбус №11 завтра временно изменит маршрут

Движение троллейбусов по ул. Конева и ул. Малиновского, на участке от разворотного круга «ул. Конева» до ул. Коцарской, ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному, будет запрещено с 9:00 до 18:00 14 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на Купеческом мосту.

На этот период троллейбус №11 будет ходить так: разворотный круг «пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - разворотный круг «ул. Конева».