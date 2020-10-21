Резина Goodyear: обзор основных характеристик и особенностей®

Бренд Goodyear сегодня считается одним из самых крупных производителей резины для транспортных средств. Ассортимент продукции компании насчитывает десятки видов различных шин для любых видов автомобилей. Goodyear разрабатывается как для легковых машин, так и для грузового транспорта. Востребованность продукции обусловлена ее высоким качеством и относительно невысокой стоимостью. Если говорить об объемах производства, то на данный момент компания занимает первое место в США и второе – в странах Европы.

В любом авто именно резина выполняет одну из ключевых ролей в плане безопасности. Именно от нее зависит качество сцепления машины с дорогой. При изготовлении продукции должна применяться только высококачественная резиновая смесь. Зимние покрышки предназначены для эксплуатации при низких температурах. Основные особенности такой резины состоят в используемых материалах и изображении протектора.

Шины гудиер обладают следующими достоинствами:

Практичность. Продукция американского бренда отлично показывает себя в условиях перепадов температур, сохраняя свои свойства и особенности.

Высокая износоустойчивость. При правильной эксплуатации изнашиваются не так быстро.

Самоочистка. Одно из особенностей продукции – способность к самоочищению. В покрышках американского производства протектор сконструирован таким образом, что во время езды грязь достаточно быстро вымывается. То же самое касается снега и песка.

Отличное сцепление с дорогой, независимо от типа покрытия. Покрышки «Гудиер» гарантируют максимальную устойчивость автомобиля как на мокром, так и на сухом асфальте. Кроме того, зимняя резина отлично справляется и с обледенелыми участками.

Высокое качество. Цена на продукцию соответствует ее свойствам, параметрам и особенностям. Стоимость несколько выше, если сравнивать с самыми бюджетными аналогами, но это компенсируется длительным ресурсом эксплуатации.

Зимний тип покрышек, независимо от того, оснащается шипами или нет, выдерживает перепады температур за счет инновационных разработок, применяющихся при изготовлении. Уникальные технологии позволяют добиться максимальной устойчивости и обеспечить комфорт при управлении.

Кроме того, разработчик предлагает специальную серию UltraGrip, созданную для эксплуатации в регионах с суровыми зимами. Основное отличие такой продукции состоит в использовании контроллера износа, благодаря которому можно своевременно понять, когда надо менять шины. Индикатор устанавливается в центральной части протектора. Для дополнительной защиты от аквапланирования на колесах располагаются специальные гидродинамические канавки.

Линейка SUV создана для установки на кроссоверы и внедорожники. Эти шины предназначены для использования по бездорожью, поэтому если автомобиль ездит преимущественно по городу, от них лучше отказаться. Для эффективного отвода воды предусмотрены специальные канавки.

Важный момент: при изготовлении инженеры Goodyear уделяют внимание вопросам экологичности. Поэтому состав резины не предусматривает наличие вредных и токсичных веществ, которые могут нанести вред здоровью. Для американской продукции характерен долгий срок службы, экономичность и минимальный шум при езде.