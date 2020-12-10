Строим рентабельный бизнес: Критерии успешной автомойки самообслуживания®

Для большей рентабельности бизнеса, необходимо разобраться, что нужно для мойки самообслуживания, каким критериям следовать для привлечения клиентов. Команда green-wave с легкостью обеспечит вас высокорентабельной автомойкой.

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Мойка самообслуживания: основные критерии успешного бизнеса

Для того, чтобы мойка самообслуживания под ключ приносила достаточный доход, быстро взлетела на вершины успешного бизнеса, а среди клиентов она пользовалась огромной популярностью, необходимо не только выбрать красивый и стильный дизайн, но и учитывать основные критерии ее обустройства, чтобы изначально повысить рентабельность мойки.

Главные критерии успешной автомойки самообслуживания:

Месторасположение. Пожалуй это один из основных и главных критериев, так как от места, где будет находиться автомойка, зависит количество клиентов. Для начала необходимо промониторить все возможные варианты участков, которые вы можете рассмотреть под постройку автомойки, оценить их будущие возможности. Лучше всего выбирать участок земли около/недалеко от оживленной магистрали или большой транспортной развязки, отлично подойдут места возле крупных торговых центров, заправочных станций или на пути от центра в спальные районы. Чем популярнее и оживленнее будет место, тем больше клиентов у вас появится. Оборудование. Автомойка, оборудование которой отличается высоким качеством, надежностью будет служить долго, а главное обслуживать большое количество клиентов. Оборудование для мойки самообслуживания лучше всего выбирать от известных производителей с мировыми именами. Ни в коем случае не рекомендуется на нем экономить, иначе от использования некачественного оборудования у вас будет много проблем, не говоря о том, что придется периодически закрывать мойку и производить починку оборудования или вообще его менять, а это дополнительные расходы и убыток вашего бизнеса. Размеры и количество постов. Для того, чтобы не столкнуться с задержками и очередями клиентов на автомойку, особенно в межсезонье, необходимо особое внимание уделить размерам автомойки и количеству постов в ней. Размер автомойки самообслуживания под ключ должен быть оптимальным, чтобы свободно вмещать нужное количество желающих, при этом не создавались очереди и заторы. Должно быть максимальное количество постов, чтобы вы могли хорошо заработать и обслужить всех клиентов. Моющие средства. Автомобильная химия должна быть высококачественная и безопасная, чтобы ни в коем случае не нанести вред посетителю автомойки. Современный дизайн. Если мойка самообслуживания, оборудование которой отличается высоким качеством, еще имеет стильный и привлекательный дизайн, то вам гарантирован высокий успех. Дополнительные услуги. Для привлечения клиентов и увеличения прибыльности, автомойку необходимо обеспечить максимальным количеством дополнительных услуг, например использование пылесоса для чистки салона автомобиля.

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