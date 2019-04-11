Тест-драйв Dodge RAM SRT10. Американская RAMантика

Обычно мы пишем (или снимаем видео) об автомобилях хотя бы с маломальской спортивной жилкой – все-таки имя evo обязывает. Однако сегодня у нас под микроскопом машина, которая к спорту не имеет почти никакого отношения. Что, впрочем, не делает тест-драйв менее интересным. Есть ли место RAM 1500, который официально не поставляется в Украину, по эту сторону океана? Постараемся выяснить.

Еще до того, как в 2008 году появилась украинская редакция журнала evo, наши британские коллеги протестировали Dodge RAM SRT10 – знаменитый пикап, у которого 10-цилиндровый 8-литровый мотор от «Вайпера» мощностью 500 лошадиных сил. Тогда в числе преимуществ автомобиля была названа чистая скорость, которая не уступала горячим хэтчбекам начала 2000-х, а в минусы было записано… да практически все остальное. Непомерный расход топлива (около 40 литров на 100 километров), инертное поведение в поворотах, кошмарный баланс шасси, убогая отделка салона – и это далеко не полный список.

С одной стороны, британцев можно понять – они привыкли к юрким машинам, которые уверенно чувствуют себя на загородных дорогах с кучей затычных, слепых поворотов (так называемых B-roads). Да и климат Туманного Альбиона едва ли способствует большому желанию купить пикап – ведь если к нему сразу не докупить кунг, покрывающий грузовой отсек, то достопочтенный сэр будет чуть ли не каждое утро получать подсыхающую ванну вместо багажника. С другой же стороны, даже заочно RAM SRT10 выглядит интересной задумкой – много ли на свете пикапов с V10, которые можно форсировать эдак до 1500 сил? Да еще и пикапов по бросовой цене? На фоне потенциала двигателя и стоимости SRT10 остальные недостатки должны уходить на второй план. Как мне кажется.

Но тот тест британского evo был давно, примерно 15 лет назад, с тех пор многое изменилось. И речь не о постоянно откладываемом Великобританией «Брексите». Изменился мир, наша страна, изменились ее люди, изменился взгляд на жизнь, изменилось законодательство. Поэтому Украину заполонили внедорожники и кроссоверы, а на улицах все чаще встречаются автомобили с американской пропиской. С пропиской, но не с соответствующим местом рождения. Видите ли, на фоне того, что сейчас повсеместно открываются барбер-шопы, рестораны бургеров и стейков - в общем, на фоне повального заимствования элементов американской культуры, - американские автомобили у нас что-то не приживаются. Если, конечно, не учитывать таких «американцев», как Chevrolet Aveo. То ли дело разные гибридные Kia и Toyota из Штатов – их на улицах навалом. С чем связана такая вопиющая несправедливость – попробуем разобраться на примере исконно американского автомобиля, пикапа RAM 1500.

Не секрет, что автомобили корпорации Chrysler ныне практически не представлены в Украине – официально продаются лишь автомобили Jeep, а также сателлиты итальянского Fiat. Поэтому посмаковать чистопородных американцев могут позволить себе либо те, кто согласен на так называемый «серый импорт», либо же те, кто готов приобрести подержанный автомобиль из-за океана. НАШ RAM ОТНОСИТСЯ КО ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ – ОН НЕ БЫЛ КУПЛЕН НОВЫМ. Его в Украину привез Юрий, который сейчас занимается доставкой различных автомобилей из Штатов. Как он сам признается, идея заниматься пригоном возникла спонтанно: в 2012 году возникло желание приобрести автомобиль, который найти в Украине было почти невозможно, поэтому взгляд устремился за океан. Тогда, естественно, законодательство не было столь лояльным к подобным процедурам, но было принято решение действовать. После полученного опыта Юрий понял, что многие, как и он, имеют свою «заморскую» мечту, но в силу разных обстоятельств боятся ее реализовать – поэтому решил помогать таким вот «сомневающимся», ведь он уже прошел весь путь от начала и до конца, набил много шишек, сменил массу деловых партнеров как в Украине, так и в Штатах, и сейчас имеет большой опыт в этом деле.

Одним из автомобилей, привезенных из Штатов, стал этот RAM 1500 четвертого поколения. Не самая популярная вещь на наших дорогах, однако, в Америке этот массивный пикап стал третьей по популярности машиной по итогам 2018 года – после конкурирующих пикапов, Ford F-150 и Chevrolet Silverado. Что же мешает ему повторить успех у нас?

ИЗ ОЧЕВИДНОГО – ДОСТУПНОСТЬ И СЕРВИС. У Dodge, как и RAM, в Украине нет ни официальных дилерских центров, ни станций обслуживания – это мы уже выяснили. Вторая причина, менее очевидная – разность экономической ситуации. Если среднестатистическому американцу вполне по силам заправлять 100-литровый бак «Рэма» 95-ым бензином, то наш брат либо предпочтет сразу раскошелиться на газобаллонное оборудование, либо обратит внимание на машины поэкономичнее. Ну и третья причина – габариты. Тестовый RAM 1500 в кузове Double Cab имеет длину почти 5.5 метров и на тесных парковочных слотах меж советских панелек выглядит как «Тысячелетний Сокол» из «Звездных воин».

Но именно «выглядит» - в эстетической харизме RAM не откажешь. Учитывая, как часто случаются рестайлинги американских пикапов, можно констатировать, что экстерьер для покупателей этих машин очень важен. И RAM наверняка понравится тем, кто любит брутальные автомобили. Экстерьер – это отдельное слово в теме пикапов, а в теме пикапов RAM – подавно. Насупленный передок с массивным капотом, хладнокровный взгляд фар, массивный хромированный бампер, большие диски – весь кузов пикапа просто дышит тестостероном. В этом отношении RAM пятого поколения, представленный в начале 2018-го, получился не таким фактурным, но оставим его в покое – во всяком случае, пока что.

Как видите, тестовый RAM серьезно отличается от базовой машины. У него непростая история, которую поведал нам Юрий. Если вкратце, то автомобиль был приобретен на аукционе Insurance Auto Action Corp. в аварийном состоянии: были повреждены бампер, фары, крыло, подвеска…Все эти компоненты были заменены новыми. Параллельно был произведен дополнительный стайлинг автомобиля, который первым владельцем был заточен под бездорожье – еще в Штатах на машину была поставлена лифтованная подвеска (+6 дюймов), тюнинговые диски Fuel, внедорожная резина Nitto и прочие аксессуары, которые облегчают передвижение по разбитым дорогам и откровенному бездорожью. В Украине же на RAM установили решетку в стиле версии Rebel, зеркала с указателями поворотов, новые пороги. Ну и салон был полностью перекроен: торпедо было обтянуто алькантарой и обзавелось новым головным блоком мультимедиа, плюс была инсталлирована камера заднего вида для более комфортной эксплуатации в городских условиях.

Раз такое дело – перемещаемся в салон, заступив на новую комфортабельную подножку. Они здесь жизненно необходимы, так как клиренс машины перевалил за 30 сантиметров, а далеко не каждый человек сможет подпрыгнуть на такую высоту. Зарубежные издания не раз отмечали, что с последними двумя поколениями пикапы RAM серьезно прибавили в качестве интерьеров, и, надо полагать, это действительно так – даже если не обращать внимания на тюнинг, впечатление ширпотреба салон не производит. Органы управления по логике размещения на торпедо, конечно, далеки от немецкого совершенства, но какого-то замешательства не вызывают. Удобно пользоваться шайбообразным селектором 8-ступенчатого «автомата» - Jaguar-овское решение смотрится не чуждым.

Между двух сидений с расслабленными валиками боковой поддержки (прочь шутки про упитанных американцев – вряд ли кто-то будет атаковать гоночную трассу на пикапе массой 2.5 тонны) располагается широченный подлокотник, под который можно поместить все содержимое багажника среднестатистического суперкара. В целом салон производит положительное впечатление – лишь частокол рисок на приборной панели и странная посадка на втором ряду сидений оставляют неприятный осадок. Но вряд ли это критичные замечания.

Ну и как не сказать несколько слов про багажник-багажище, функционал которого поистине безграничен! Например, откидной борт кузова можно использовать как походную лавку для пикников на природе или как бронебойный щит от пистолетов и автоматов (если верить американским боевикам, конечно). Сам же кузов отделан пластиковым вкладышем, который призван защищать поверхность от мелких и средних повреждений. Поскольку в нашем случае багажник не имеет кунга, его объем ограничивается только земной твердью… и грузоподъемностью. Ее узнать очень просто: цифры в индексе – RAM 1500, 2500, 3500 – как раз говорят о грузоподъемных возможностях автомобиля: это масса в фунтах, которую можно загрузить на борт. 1500 означает, что RAM может взять 500 кг, 2500 – 750 кг и 3500 – одну тонну. Мы же едем на «пустом» автомобиле, так что есть подозрения, что под разной нагрузкой он и управляется по-разному.

Изначально планировалось провести тест пикапа сугубо в городских условиях, но обилие светофоров и внушительные аппетиты 5.7-литрового V8 с полусферическими камерами сгорания (да-да, это тот самый запатентованный HEMI) быстро вынудили отбросить эту затею – и в очередной раз напомнили, почему наши соотечественники не сильно жалуют настоящие американские машины. Из преимуществ RAM в городе – великолепная обзорность (высоко сижу – далеко гляжу) и уважение собратьев по потоку, которые не рискуют проводить опасные маневры перед почти трехтонным исполином.

Еще одним плюсом RAM в городе является легкий руль – если водитель хорошо чувствует габариты машины, никаких сложностей на проспектах, улицах и переулках он чувствовать не будет. Другое дело, что уже на шоссе эта легкость руля и «пустой» ноль играют отрицательную роль – хочется большей информативности. С другой стороны, неясно, какой бы была эта информативность, если бы она все-таки была – ведь мы имеем дело с огромным рамным внедорожником, даром что на независимых подвесках. Не исключаю, что немало информации от колес съедает и внедорожная резина. К слову, излишняя массивность машины на скорости не чувствуется – нет ни рысканий, ни какой-то парусности.

Учитывая хардкорную внедорожную подвеску и высоченную резину, комфорт хода у машины такой, будто даже на обочинах постелен европейский асфальт. И даже на проселочных дорогах. Заехать в самые дебри на RAM 1500 не составит особого труда благодаря системе полного привода с блокировкой центрального дифференциала и понижающим рядом трансмиссии – только лучше предварительно загрузить заднюю ось парой кроссовых мотоциклов или другим скарбом.

Как уже было сказано, передач у автоматической трансмиссии 8 штук, никакого спортрежима нет. Переключения осуществляются вальяжно, но спешка и ни к чему – из-за тяги атмосферного мотора, которая составляет около 550 Нм, ускорение не сникает вплоть до второй сотни километров в час. Еще несколько цифр: коэффициент лобового сопротивления у RAM 1500 составляет около 0.42. Чтобы сполна осознать, насколько это значение велико, приведу другой пример – у Volkswagen Golf, который мы тестировали ранее, этот показатель вдвое меньше. Тем не менее, напор ветра не мешает 400-сильному двигателю разгонять огромный пикап до 100 километров в час за время в районе 10 секунд. Не спорткаровские показатели, конечно, но и необгонной баржей RAM в городе точно не будет. Ввиду особенностей работы двигателя и трансмиссии солидная тяга ощущается уже в районе 2500 оборотов, а к 4 тысячам мотор выходит на предельные показатели крутящего момента. Едва ли можно придумать автомобиль лучше для буксировки тяжелых прицепов.

Несмотря на то, что этот автомобиль выступает демонстрационным образцом компании Юрия, он доступен к приобретению. Он – и многие другие машины. Так сказать, закон №8487 в действии. Сейчас компания имеем определенную базу автомобилей, которые или уже на месте, или в пути, но клиент всегда может сделать собственный выбор. Фирма Юрия, со своей стороны, предоставит ему необходимые рекомендации и организует логистику от начала и до конца. И поможет восстановить автомобиль на месте.

НУ А МЫ С АМЕРИКАНСКИМИ АВТОМОБИЛЯМИ НЕ ПРОЩАЕМСЯ. Уверены, в будущем мы встретимся и с другими представителями Нового Света. Что можно сказать про RAM 1500 в итоге? Разумеется, это не спорткар, но автомобиль с удивительной харизмой, широким спектром возможностей и очень харАктерным двигателем. Для полноты картины, конечно, было бы неплохо протестировать еще и Ford F-150, и Toyota Tundra. Но, познакомившись с RAM 1500, должен признать, что я был бы не против иметь такой автомобиль для выездов на пикники или для спокойной жизни в загородном доме. Так что, возможно, у пикапов все же есть шанс в наших краях.

DODGE RAM 1500 5.7 HEMI

Двигатель: V8, 5654 см3, распределенный впрыск топлива

Мощность: 396 л.с при 5600 об/мин

Макс. момент 556 Нм при 4000 об/мин

Трансмиссия Полный привод, 8-ступенчатая АКПП

Подвеска лифт-кит 6 дюймов, спереди винтовая пружина, сзади - рессора

Тормоза Дисковые, ABS

Диски Fuel Contra original 20” спереди и сзади

Шины Nitto Trail Grappler M/T 35x12.50 R20 LT спереди и сзади

Масса 2310 кг (снаряженная)

Мощность/масса 171 л.с./тонну

0-100 км/ч 7 c

Макс. скорость 205 км/ч

Фото: Олег Гугля / Артем Гребенюк

Видео: https://youtu.be/LlJRAl3ntZg