TOYOTA «Артсити» — партнер на всю жизнь®

Качественное, комфортное и динамичное авто – важный партнер на пути к успеху. Качественное, комфортное и динамичное обслуживание авто – залог мобильности и уверенности в дороге.

Современная жизнь – это движение на быстрых оборотах. Управляя бизнесом, создавая стартап, отдавая все силы для того, чтобы превратить идеи в реальность, ты хочешь быть уверенным во всем: от партнеров до средства передвижения, поэтому подсознательно ищешь надежную и верную команду.

На сегодняшний день около 7600 автомобилистов Харьковской области доверяют «Артсити» официальному автоцентру Toyota решения всех вопросов, связанных с автомобилем. Речь идет не только о приобретении нового автомобиля, но и о всей цепочке – от обслуживания до замены автомобиля с пробегом на обновленную модель.

Коммерческие продажи и сервисное обслуживание; финансовые услуги по приобретению в кредит; страхование постановки на учет; комплектация дополнительным оборудованием; диагностика и ремонт любой сложности – все процессы выполняют квалифицированные специалисты на сертифицированном оборудовании согласно высокому уровню стандартов всемирного бренда Toyota. Все для вашего комфорта и безопасности.

Ранее автоцентр находился на ул. Коцарская в компактном помещении. С ростом количества посетителей возникла потребность в расширении. Поэтому владельцами компании было принято решение о переезде дилерского центра. Главный критерий выбора новой локации – интересы посетителей.

Выбрано место с удобной транспортной развязкой и большим количеством парко-мест. Выросли площади внутри автосалона. Стал просторнее шоу-рум, теперь здесь представлено больше моделей. Увеличились размеры клиентской лаунж-зоны. В ближайшем будущем предусмотрено открытие кафе, отдельного детского уголка, бутиковой зоны, где клиенты могут выбрать аксессуары к автомобилю, одежду и фирменную сувенирную продукцию для пикников, спорта и поездок.

Важные изменения произошли и в работе авторизованной станции технического обслуживания. Отныне принять в обслуживание автомобили готовы в два раза больше постов. Это позволит сократить время ожидания ремонта и планового технического обслуживания. На мойке появились еще два поста. Начал работу полноценный участок малярного и кузовного ремонта.

Еще больше удобства для клиентов. Какая бы потребность у Вас не возникла:

оперативные приезды на мойку или экспресс-сервис; возможно, в ближайшее время Вам необходима диагностика при купле-продаже авто с пробегом; или предпродажная подготовка автомобиля; или срочный ремонт Тойота – не проблема. Тойота «Арсити» на Клочковской готова принять ваше авто в работу прямо сейчас!

Антон Подрядчиков, директор автосалона «Артсити»:

«Уважаемые друзья и партнеры! Во время карантина и экономических сложностей, которые ощущаются по всему миру, официальный дилерский центр Toyota "Артсити" продолжает развитие и расширение. Согласно девизу бренда Toyota "Always a better way» (англ. - "Всегда лучший путь"), мы считаем, что наши клиенты должны во всем получать только самое лучшее. Поэтому мы в максимально сжатые сроки нашли новое место. Место, куда легко добраться, где приятно провести время и удобно заключать сделки. Ждем Вас в обновленном салоне Тойота Артсити на Клочковской».

«Артсити» официальный автоцентр TOYOTA на Клочковской, 59 – усовершенствованный механизм, работающий ради комфорта вашего бизнеса и спокойствия Вашей семьи.