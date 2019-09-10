 

Трамваи № 8 и 27 изменят маршруты движения

10 сентября 2019 г. 17:11
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Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

В связи с этим, трамваи сегодня будут курсировать следующим образом:

№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»);

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»).

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