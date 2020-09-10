Трамвай №26 временно изменит маршрут

10 сентября 2020 г. 17:30
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11 сентября  с 10:00 до 15:00 движение трамваев по ул. Веснина, Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Шевченко, будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили  в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.

В связи с этим  движение трамвая №26 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ст. м. «Киевская».

 

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