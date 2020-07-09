Трамвай №8 временно изменит маршрут

С 10 июля с 22:00 движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина, будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда «ул. Плехановская - ул. Полевая».

Как отмечается, движение трамваев на данном участке будет запрещено до завершения работ.

На время ремонта трамвай №8 будет курсировать следующим образом: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - 602 м/р.