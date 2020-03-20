Ученые предупредили водителей об опасности автомобильных ассистентов во время движения

Исследователи из организации IAM Road Smart пришли к выводу, что использование мультимедийных систем Apple CarPlay и Android Auto - может негативно сказаться на безопасности.

По мнению экспертов, человек, пользующийся этими интерфейсами за рулем, может быть опаснее, чем пьяный водитель.

В среднем стандартное время реакции водителя на внешние раздражители - любую внештатную ситуацию - составляет 1 секунду. По подсчетам исследователей, реакции нетрезвого человека замедляются на 12%, написание текстовых сообщений за рулем увеличивает время реагирования на 35%, а разговоры по телефону - на 46%.

Между тем, использование интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto отвлекает водителя куда заметнее. По подсчетам ученых, время реакции такого водителя снижается более чем наполовину - точнее, на 57% в случае с сенсорным интерфейсом Apple и на 53% при использовании протокола Android.

Голосовое управление несколько улучшает ситуацию, но не намного: водитель все равно реагирует на изменения дорожной ситуации примерно на треть медленнее.

Более того: как показали исследования, водитель, отвлекаясь на тачскрин, теряет контроль над дорогой на время до 16 секунд. При этом даже если автомобиль движется по прямой, отклонения от курса может достигать полуметра, а за время бесконтрольного движения по магистрали в такой ситуации машина способна проехать до полукилометра. Ученые также отметили, что принимали участие в тестах водители откровенно недооценивают опасность ситуации отвлечения от дороги даже всего на 5 секунд.

Итогом исследования стал призыв IAM Road Smart к введению некоторых новых стандартов работы бортовых мультимедийных систем и их использования во время движения.