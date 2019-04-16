«УХ автомобиль». Тест-драйв Lexus UX

Во времена невиданного успеха и тяжелейших испытаний правители всегда обращаются к молодежи. Есть в этом некий символ обновления и желания пережить лучшие годы. На мировом рынке малых городских кроссоверов сложилась похожая ситуация. И производители обратились к молодежным трендам, ища в них новизну идей. Японский супербренд Lexus нашел ее в модели Lexus UX, официально представленной год назад в Женеве. С 2019-го она продается в Украине.

Компания Lexus, выпустив модель UX, решительно начала наступление на молодежную аудиторию! И благодаря этому запуску сегмент компактных кроссоверов расширился и тем самым в Lexus перешли дорогу своему давнему врагу баварцам. А именно модели - BMW X1. Да и не только этой модели, а и Audi Q3, и Mercedes GLA и даже Jaguar E-Pace и Range Rover Evoque…

Название UX - также отсылка к урбанистической культуре. Эти две буквы можно легко рисовать на стенах баллончиком и придумывать им разные расшифровки. Например, «ю-икс» - автомобиль для людей-икс. Или - «юкрейниан экстрим». Прекрасно подходит слог и для рифмовки стихов уличных поэтов-рэперов. У меня с первых минут знакомства появилась своя версия расшифровки этой аббревиатуры. «Ух!» — это звучит и громче, и привычнее, и понятнее нашему ух-у.

Сегодня у нас на тесте новый Lexus UX. Urban X-Perience, как расшифровывают эту аббревиатуру в самой компании. Но мне больше нравится название «Лексус УХ». А почему именно «УХ» вы узнаете, дочитав наш тест до конца!

Граненые формы кузова, конечно, находятся в общей концепции лексусовского дизайна последних лет. И здесь наблюдается подобие юношеского максимализма, спешащего выделиться за счет необычного внешнего вида. Похоже на длинные волосы у мальчиков и крашеные - у девочек. Казалось бы, с респектабельной «люксовостью» - ничего общего. А вот и нет: это «люкс» для молодежи. И внешность в нем играет не меньшую роль, чем брендовые вещи и новые гаджеты.

Фирменная решетка радиатора достаточно массивная (возможно, даже слишком для такого компактного авто) но она не позволит спутать на дороге UX ни с чем другим, чему также способствуют острые грани кузова. И если спереди машину все же можно перепутать с Lexus NX, то задняя часть крайне оригинальна. Здесь решает диодная полоска, проходящая по всей ширине машины. Мы уже привыкли к этой дизайнерской детали по ваговским моделям. Но «Лексус» говорит, что в их модели в самой тонкой части полоски толщина диодов равна всего трём миллиметрам. Большие задние фонари, перешедшие практически без изменений с концепта, играют немалую роль в формировании цельного дизайна и содержат 120 светодиодов. Новые колесные диски, созданные специально для этой модели, играют не только эстетическую роль, но и улучшают аэродинамику кроссовера.

Встретив новичка по одежке, проникнем к нему внутрь, то есть, - в салон. На первый взгляд - вот уж где точно не нашлось места ничему молодежному. Никаких футуристических кнопок ядовитого цвета, ни прозрачных панелей, ни плазменного телевизора. Тон обстановки - спокойный, строгий, в чем-то даже деловой. Не спешите удивляться. Мне кажется, производитель, таким образом, намекает, что в автомобилях нового поколения нет ничего необычного: некогда фантастические технологии стали обыденностью.

Интерьер, возможно, не оправдает ожидания поклонников авангарда, но для сегмента компактных кроссоверов он очень даже свеж. Lexus говорит, что салон создавался под влиянием японских традиций и в некоторых вариантах исполнения кожаная отделка выполнена в технике японского стеганного одеяла, которая использовалась для пошива униформы для боевых искусств дзюдо и кендо. Центральная консоль развёрнута к водителю, обзорность легковая, но передние стойки разумной обзорной архитектуры. В одном колодце тахометр, цифровой спидометр, актуальная передача, вспомогательная информация. По бокам указания температуры двигателя и количество 95-го бензина в баке. Просто и ясно. Привыкать тут не к чему. Посмотрите, как эргономично разнесены блоки-пианино работы климат-контроля (верхний ряд) и подогрева/вентиляции сидений.

Разговор о ездовых характеристиках и ощущениях от них я хотел бы начать с «затакта». По большому счету, все параметры тестируемой модели по отношению к конкурентам можно свести к чисто мужскому вопросу: «У кого из больших лучше маленький». В смысле, из больших брендов - маленький кроссовер. Конкурента выбирать не приходится - из больших производителей по силам соперничество в этом сегменте только немецкой тройке BMW-Mercedes-Audi и Lexus. Лично я являюсь поклонником баварской марки.

Когда я забирал тестовый автомобиль у дилера, маркетолог компании сказал: «Игорь, вы же не являетесь большим любителем бренда Lexus. Вам будет сложно по достоинству оценить этот автомобиль, т.к. вы приверженец BMW…". Но я все же решил разобраться, может ли UX составить достойную конкуренцию баварцам. Ведь у концерна BMW на сегодняшний день есть премиальный сегмент: BMW X7/ Х5, 7-я серия и 8-я серия; к рабочим лошадкам относятся Х3/Х4, 5-я серия и «трешки»; и «младшие модели» - Х1/Х» и 1-я серия. У Lexus до выпуска UX подобного выраженного разделения не наблюдалось. И возможно поэтому бренд Lexus всегда ассоциируется с премиальностью, независимо от модели.

«Городские исследователи» - так называется молодежная группировка, которая бороздит урбанистические просторы на автомобилях с клиренсом в 16 см, гордо называемые ими внедорожниками. Но даже на таком уровне субкультуры просматривается четкое расслоение по классам - на аскетическое и «мажорское», что ли. В ездовом отношении это очень заметно - несмотря на схожие черты и повадки, представители группировки заметно отличаются при ближайшем знакомстве.

Тестовый кроссовер UX, построен на новой платформе, на которой стоит Toyota C-HR и новая «Королла», но то Тойоты, а это все же «Лексус». Схема подвесок сравнима с «Камри»: «МакФерсон» - спереди, многорычажка - сзади. Так что и комфорт, и управляемость тут должны быть «взрослыми». И вы сможете это почувствовать буквально с первых километров находясь за рулем «Лексус» UX.Уровень шума в салоне для класса такого автомобиля – минимальный, а управление – не по лексусовски четкое и информативное.

«Пубертатный период всегда сопровождается выплеском агрессии», - скажет вам любой детский психолог. Ответственность лежит на родителях, в руках которых будущее ребенка. В нашем случае родители пошли на поводу у своих чад. Для повышения динамических характеристик Lexus снабдил дитя набором ультрасовременных гаджетов. Здесь и гибридный мотор Dynamic Force, и комбинированный впрыск, и трансмиссия Direct Shift-CVT, и полный привод E-Four. Lexus UX доступен в 4 комплектациях: Eco, Business, Launch и F-Sport.

Что до силовых агрегатов, то Lexus UX 200 оснащается новым 2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, мощностью 168 л.с. UX 250h получил не только гибридный силовой агрегат, мощностью в 176 л.с., но и полный привод за счет интеграции электрического двигателя сзади. Каждый раз, когда датчики обнаружат потерю сцепления задних колес, 80% крутящего момента автоматически перекинутся на них на скорости до 70 км/ч. ​

В общем, как всегда, родители - балуют, балуют свое младшее Чадо…

Разработкой дизайна «Ю-икса» занималась европейская студия дизайна Lexus. И в разработке интерьера дизайнеры (несмотря на то, что это европейская студия) применили японскую архитектурную концепцию «Энгава»: плавный переход панели приборов в линию капота обеспечивает прекрасную обзорность, а низкое расположение передних сидений напоминает посадку в спортивное купе.

Из водительского кресла действительно открываются широкие перспективы. Как пред юношей бледным, ищущим верный путь со свойственным максимализмом. Но молодость - и категория души тоже. Чувствуя себя молодым внутри, при этом вполне можно рассуждать зрело, с учетом другой точки зрения. Так вот, все, что вы до сих пор слышали, было сказано водителем. А как там задние пассажиры? Как себя чувствуют? Надо бы узнать. Раз уж мы - банда.

На заднем сиденье сам за собой комфортно почувствует себя и пассажир (такой же, как и я) ростом 180 см, но дальше уже давит потолок. А что вы хотели - это самый маленький Lexus на рынке. И несмотря на то, что это городской кроссовер – нужно убедиться в объеме его багажника. Здесь вас встречает интересное решение полки. Она гибкая и вы вряд ли сможете ее поломать. Сам по себе багажник не большой. Также имеется докатка.

Английский социолог Фрэнк Мазгроу утверждал, что молодость изобретена в ту же эпоху, что и паровая машина. Раз так, то копоти мы еще зададим. Модели Lexus UX принадлежит главная черта молодых - отсутствие равнодушия. Либо - за, либо - против. Это касается и внешнего вида, и интерьера, и ходовых качеств. За скобками остается, пожалуй, только традиционная для японской марки безопасность. И ведь это блестящая победа маркетологов - какой вызов умеренной старости!

Поскольку, одной из важнейших и незыблемых ценностей для «Лексус» является безопасность клиентов, поэтому, несмотря на то что UX является самым маленьким кроссовером в линейке автопроизводителя – он не стал исключением. И здесь безопасность также на должном уровне. Модель UX оснащаются 8 подушками безопасности – двумя фронтальными, двумя передними коленными, передними боковыми, а также двумя «шторками безопасности» по всей длине салона.

Вообще получился такой дерзкий и злой автомобиль, который на самом деле не похож ни на NX, ни на RX, если поставить их рядом. И, несмотря на компактные размеры UX слишком атлетичен, чтобы быть семейным. Это автомобиль для эгоистов – для Молодежи!

В начале теста, я говорил, что для меня Lexus UX – это «Лексус УХ». Почему? Потому что: расход топлива у этого авто в городе в пределах 6 литров на 100 км - Ух, качество материалов – 100% Ух, шумоизоляция – Ух, и по реакции окружающих, экстерьер тоже – Ух. Буду рад, если мое мнение совпадет с вашим.

Lexus UX 250 h

Двигатель R4, 1987 см³, гибридная система

Мощность 184 л.с. при 6000 об/мин

Макс. момент 180 Нм при 4400 об/мин

Трансмиссия Передний привод, АКПП - Direct Shift-CVT

Подвеска Передняя - независимая, McPherson, задняя - независимая, многорычажная

Тормоза Спереди - дисковые вентилируемые, сзади - дисковые

Диски 17" спереди и сзади

Шины Michelin Primacy 4 215/60 R17 96H спереди и сзади

Масса 1540 кг (снаряженная)

Мощность/масса 120 л.с./тонну

0-100 км/ч 8.5 c

Макс. скорость 177 км/ч

Фото: Станислав Захаров / Артем Гребенюк