Улицу Рождественскую из-за ремонта перекрыли для транспорта, маршрут троллейбуса №11 изменен

Сегодня, 21 мая с 8:00 до 20:00 запрещено движение транспорта по ул. Рождественской, на участке от ул. Благовещенской до ул. Коцарской.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.

В это время автобусы будут объезжать закрытый участок по прилегающим улицам: Полтавский Шлях, Чеботарская, Пискуновская и Ярославская.

Кроме того, с 9:30 до 20:00 21 мая будет запрещено движение троллейбусов по ул. Конева и ул. Малиновского, на участке от разворотного круга «Ул. Конева» до ул. Коцарская, по ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской и спуску Соборному.

Троллейбус №11 будет курсировать так: - разворотный круг «Пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - разворотный круг «Ул. Конева».