Улицу Скрипника временно закроют для движения транспорта

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 18:00 22 октября, а также с 18:00 25 октября до 18:00 26 октября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением организационных мероприятий в Центре культуры Киевского района.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Пушкинской, Жен-Мироносиц, Сумской.

При этом будет обеспечен пропуск транспорта, обслуживающего Центр культуры Киевского района, а также спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям.