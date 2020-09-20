В Канаде Tesla на автопилоте со спящим водителем пыталась скрыться от полиции

В канадской провинции Альберта полиция устроила погоню за электрокаром Tesla Model S, который двигался на скорости 150 километров в час.

Об этом сообщается на сайте полицейского управления.

Отмечается, что водитель и пассажир автомобиля в это время спали.

Так, в начале июля полицейские получили жалобу на то, что автомобиль Tesla движется по дороге со скоростью 140 километров в час, а пассажир и водитель спят на передних сидениях. После того, как полицейский автомобиль догнал машину и включил проблесковые маячки, Tesla автоматически ускорилась до 150 километров в час.

После того, как полицейским все-таки удалось остановить электрокар, они лишили 20-летнего водителя прав на 24 часа за превышение скорости. Ему также предъявили обвинение в опасном вождении.

Ранее в США в июле электромобиль Tesla, который находился под управлением автопилота, попал в ДТП в штате Аризона. Он врезался в машину полиции, которая после столкновения ударила карету «скорой помощи». Оба автомобиля уже работали на месте другого ДТП.