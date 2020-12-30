В центре Харькова построят виадук - Терехов (видео)

В Харькове на пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро "Киевская" построят виадук.

Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

«Наша команда архитекторов и строителей разработала совершенно новый подход в развитии города.

Сегодня Харьков, принимая бюджет, закладывает совершенно новую философию движения. Хотим вам показать один из наших проектов.

На пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро "Киевская" будет построен виадук», - написал он в своем Телеграмм-канале.

Там же опубликована визуализация будущего объекта строительства.