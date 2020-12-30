В центре Харькова построят виадук - Терехов (видео)

В Харькове на пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро "Киевская" построят виадук.
Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
«Наша команда архитекторов и строителей разработала совершенно новый подход в развитии города.
Сегодня Харьков, принимая бюджет, закладывает совершенно новую философию движения. Хотим вам показать один из наших проектов.
На пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро "Киевская" будет построен виадук», - написал он в своем Телеграмм-канале.
Там же опубликована визуализация будущего объекта строительства.