В центре Харькова построят виадук - Терехов (видео)

30 декабря 2020 г. 14:16
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В Харькове на пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро "Киевская" построят виадук.

Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

«Наша команда архитекторов и строителей разработала совершенно новый подход в развитии города.

Сегодня Харьков, принимая бюджет, закладывает совершенно новую философию движения. Хотим вам показать один из наших проектов.

На пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро "Киевская" будет построен виадук», - написал он в своем Телеграмм-канале.

Там же опубликована визуализация будущего объекта строительства.

 

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