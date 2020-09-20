В центре Харькова заметили редкий элитный автомобиль

В Харькове на проспекте Науки заметили редкое элитное авто - Bentley Continental GT от Mansory. Об этом сообщает kharkiv_cars на своей странице в Instagram.

Как отмечается, стоимость такой машины составляет около 400 тысяч долларов, и данный автомобиль был выпущен лимитированной серией.

"Какой эксклюзив пожаловал в Харьков!.. По некоторой информации, таких автомобилей всего три на весь мир, а стоимость составляет около 400 000$", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Bentley Continental GT может разгоняться до "сотни" за 4,3 секунды, при этом максимально возможная скорость авто достигает в 348 км/ч.

На украинском рынке в продаже представлен еще один такой же автомобиль по стоимости 380 тысяч евро.

Напомним, что в Украине обновляют водительские права и техпаспорт. При этом выданные до вступления в силу нового постановления национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон ТС менять нет необходимости.