В Харькове на маршруты выйдут новые троллейбусы

Это новенький троллейбус, который уже курсирует по улицам города пробным маршрутом.

Обновится троллейбусный автопарк Харькова полусотней таких "рогатых" за счет европейских банков в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины».

Тендер в 10 тысяч евро на покупку троллейбусов выиграли в середине апреля. Однако точная сумма договора не уточняется, рассказывает соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Посмотреть так, как в системе Прозоро, эти тендеры нельзя. Через систему Прозоро не проведены, это отдельно проводят тендеры эти банки, которые дают кредиты, и они фактически прописывают отдельно всю документацию тендерную, которую даже в полном объеме посмотреть невозможно.

Так, троллейбус с одной секцией, а длиной 12 метров будет стоить харьковчанам около 6 миллионов гривен, 19-ти метровый с двумя секциями - около 7-ми с половиной. Все "рогатые" производства отечественной компании "Богдан Моторс".

По договору в цену учтены еще и дополнительные запчасти и обучение персонала, которому предстоит этими троллейбусами управлять.

По словам Лисичкина, цена вполне в пределах рыночной, тем более, если учитывать прошлый опыт, когда Харьков покупал уже использованный транспорт стран ЕС вдвое дороже других регионов.

Горожане же, в свою очередь, уверяют, что на троллейбусах ездить гораздо удобнее, в отличие от маршруток: мало того что они «убитые», так еще и интервалы неудобные.

Вместо автобуса чтоб троллейбус был. Мы завидуем 47-му, они как люди, а мы? Там троллейбусы - друг за другом. 5 минут, 7 минут, люди сели и поехали, а тут надо постоять, подождать очень долго.

Ну, мне кажется, интервал значительно меньше, все-таки долго приходится ждать 54-ю маршрутку. И быстрее, удобнее, комфортнее, больше салон, поэтому очень ждем.

В городском совете говорят, троллейбусы будут комфортными и полностью приспособленными для людей с особыми потребностями.

Кроме пандусов, новые «рогатые» смогут опускать правую сторону - для более удобного захода в салон. Еще одна особенность - автономный ход, чтобы объезжать аварийные участки или прокладывать маршруты к отдаленным территориям. Автономного заряда хватит где-то на 20 минут езды.

Но даже при таких условиях водитель маршрутки Александр конкуренции, говорит, не боится.

Александр, водитель маршрутки

Найдется другой маршрут значит, а может быть, между троллейбусами и автобус будет ходить. Там 2-3 автобуса оставят на всякие случаи.

По словам городского головы Геннадия Кернеса, новые троллейбусы планируют запустить на Северной Салтовке, также будут маршруты из Пятихаток к центру города, на «Горизонт» и Рогань.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Также будем смотреть, хватит ли у нас запаса хода, то пустим маршрут троллейбусы от Жихаря к Льва Ландау.

Планируются еще несколько новых маршрутов, которые заработают в октябре.

Тогда же в Харьков доставят вторую партию троллейбусов.