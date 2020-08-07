Кернес рассказал, будут ли в Харькове ограничивать движение транспорта из-за «красной» зоны по коронавирусу

07 августа 2020 г. 14:33
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В связи с внесением Харькова в «красную» зону из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в городе не будут.

Об этом сегодня, 7 августа, заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

Напомним, решение об определении статуса «красной» зоны для Харькова было принято сегодня на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время на интерактивной карте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, кроме Харькова, в «красной» зоне также находятся по одному району в Ровенской и Черновицкой областях.

Напомним, включение региона в «красную» зону подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и пр.

 

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