В Харькове пройдет автофестиваль: Белгородское шоссе перекроют для движения транспорта

21 августа 2020 г. 14:28
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Завтра, 22 августа, с 6:00 до 21:00 будет запрещено движение транспорта по Белгородскому шоссе, на участке от пр. Академика Курчатова до транспортной развязки окружной дороги и на автодороге М-20 «Харьков-Щербаковка».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением автофестиваля.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по пр. Академика Курчатова, ул. Академической, ул. Академика Волкова, ул. Академика Вальтера, ул. Академика Синельникова и окружной дороге.

В связи с этим изменятся маршруты автобусов №223 и 296э, которые будут объезжать закрытый  участок Белгородского шоссе так:

- пр. Академика Курчатова - ул. Академическая - ул. Академика Вальтера - ул. Академика Волкова - Белгородское шоссе и далее по маршруту.

 

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