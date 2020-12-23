В Украине установили стоимость проезда по платным автодорогам

Кабинет министров утвердил максимальный размер разовой платы за проезд по автомобильной дороге общего значения, построенной на условиях концессии.

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Так, для мотоциклов с коляской и без неё, а также для легковых автомобилей, легковых автомобилей с прицепами, микроавтобусов с количеством пассажиров до 10 человек, а также грузовых автомобилей с максимальной массой до 3,5 тонн устанавливается ставка в 0,023 евро за каждый километр расстояния.

Для грузовых автомобилей с максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоездов с максимальной массой до 12 тонн, автобусов с количеством пассажиров от 10 до 29 человек и максимальной массой до 12 тонн – 0,045 евро за каждый километр.

Для грузовых автомобилей и автопоездов с максимальной массой более 12 тонн, автобусов с количеством пассажиров более 29 человек и максимальной массой более 12 тонн – 0,133 евро за каждый километр.