В Украине установили стоимость проезда по платным автодорогам

23 декабря 2020 г. 17:08
Источник: УНИАН
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Кабинет министров утвердил максимальный размер разовой платы за проезд по автомобильной дороге общего значения, построенной на условиях концессии.

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Так, для мотоциклов с коляской и без неё, а также для легковых автомобилей, легковых автомобилей с прицепами, микроавтобусов с количеством пассажиров до 10 человек, а также грузовых автомобилей с максимальной массой до 3,5 тонн устанавливается ставка в 0,023 евро за каждый километр расстояния.

Для грузовых автомобилей с максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоездов с максимальной массой до 12 тонн, автобусов с количеством пассажиров от 10 до 29 человек и максимальной массой до 12 тонн – 0,045 евро за каждый километр.

Для грузовых автомобилей и автопоездов с максимальной массой более 12 тонн, автобусов с количеством пассажиров более 29 человек и максимальной массой более 12 тонн – 0,133 евро за каждый километр.

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