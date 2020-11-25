В Украине вступили в силу новые ПДД: что запрещено

25 ноября 2020 г. 13:39
Источник: Факты и комментарии
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С 25 ноября в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми, в частности, водители и пассажиры такси во время движения в населенном пункте обязаны использовать ремни безопасности.

«Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств», — разъяснили в Telegram-канале МВД Украины.

Также в среду вступила в силу норма о возможности передвижения велосипедистов по полосе для маршрутных транспортных средств.

А вот пешеходы должны уже использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Изменения в ПДД были приняты Кабинетом министров Украины 11 ноября.

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