В «Укравтопроме» рассказали, как в Украине сократилось автопроизводство

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-ноябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 34% - до 4 429 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

За 11 месяцев было собрано 3 756 легковых автомобилей, что на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автобусное производство в Украине в январе-ноябре 2020 года сократилось на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 628 штук.

Производство коммерческих автомобилей составило 45 единиц, что на 61,2% меньше результата годичной давности.

Наибольшее количество автотранспорта в январе-ноябре произвел завод "Еврокар" - 3 096 авто. На втором месте – "Запорожский автомобилестроительный завод" (719 авто). На третьем - Черниговский автозавод (171 авто).

В ноябре на украинских заводах было произведено 638 единиц автотранспортной техники, что на 24,6% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 7,1% меньше, чем в октябре этого года

Отмечается, что сборка легковых автомобилей в ноябре в годовом выражении увеличилась на 23,6% - до 545 автомобилей (по сравнению с октябрем этого года сократилась на 10,1%).

Выпуск автобусов в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем прошлого года вырос на 27,3% - до 84 штук (по сравнению с октябрем этого года увеличился на 9,1%).

Выпуск коммерческих автомобилей в ноябре 2020 года в годовом выражении увеличился на 80% – до 9 автомобилей (в октябре было выпущено 4 коммерческих автомобиля).

В ассоциации напомнили, что "АвтоКрАЗ" перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Ранее производство автотранспортных средств в Украине в январе-октябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 38,8% - до 3 791 единицы.

Отметим, крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).