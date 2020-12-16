Возле Сумского рынка установили знак для парковки оленей

В Харькове возле Сумского рынка, где припаркованные автомобили постоянно перегораживают проезд трамваям, установили знак "Место для парковки оленей". Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов в Facebook.

"Все вы узнали это место возле Сумского рынка, там чуть ли не каждый день находится кто-то, кто бросает свой автомобиль и загораживает проезд трамваю. Это при том, что посетители рынка абсолютно бесплатно на один час могут парковаться на двух парковках Сумского. Вообще, неправильная парковка – это бич для Харькова", - написал Терехов.

Он добавил, что как только позволит погода, на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей появится еще и трафарет с указанием, "где именно доморощенные "лоси" должны парковаться".