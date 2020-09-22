Всесезонная резина: в каких целях стоит покупать и подходит ли для езды по украинским дорогам?®

Всесезонные шины — это покрышки, которые предназначены для эксплуатации зимой и летом. Такая резина подходит для эксплуатации по украинским дорогам. Всесезонные покрышки производятся из эластичной резины. По твердости используемые шины занимают среднее место между остальными вариантами. Протектор сравнительно низкий, изображение наносится шире и глубже, чем у летних вариантов. Количество шипов минимальное и у них небольшие размеры. Величина липучек меньшая, у них легкий клеящий эффект. Оптимальная температура эксплуатации таких шин – от +5 до -10°C. Использование в иных температурных условиях негативно отражается на свойствах езды.
Если вы хотите сэкономить свое время и средства на замену сезонных шин, тогда остановите свой выбор всесезонкам. Но при их покупке следует быть внимательным, и останавливать выбор на высококачественных изделиях популярных производителей. К преимуществам всесезонной резины относят:
То есть всесезонные шины станут оптимальным решением для внедорожников и других автомобилей, у которых высокий уровень проходимости. Всесезонная резина обеспечивает универсальную производительность в самых разных дорожных условиях. Благодаря отличному управлению шины надежны на мокрой, сухой или обледенелой дороге. Не нужно тратить время на замену шин по окончании сезона.