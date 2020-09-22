Всесезонная резина: в каких целях стоит покупать и подходит ли для езды по украинским дорогам?®

Всесезонные шины — это покрышки, которые предназначены для эксплуатации зимой и летом. Такая резина подходит для эксплуатации по украинским дорогам. Всесезонные покрышки производятся из эластичной резины. По твердости используемые шины занимают среднее место между остальными вариантами. Протектор сравнительно низкий, изображение наносится шире и глубже, чем у летних вариантов. Количество шипов минимальное и у них небольшие размеры. Величина липучек меньшая, у них легкий клеящий эффект. Оптимальная температура эксплуатации таких шин – от +5 до -10°C. Использование в иных температурных условиях негативно отражается на свойствах езды.

Преимущества всесезонных шин

Если вы хотите сэкономить свое время и средства на замену сезонных шин, тогда остановите свой выбор всесезонкам. Но при их покупке следует быть внимательным, и останавливать выбор на высококачественных изделиях популярных производителей. К преимуществам всесезонной резины относят:

Универсальность. Они подходят для езды в разные сезоны года, этого преимущества лишены зимние или летние покрышки.

Экономия денег и времени. Купив один комплект шин, можно сэкономить деньги на приобретение летних или зимних покрышек. Кроме этого, не придется два раза в год тратить деньги за шиномонтаж.

При передвижении всесезонные покрышки создают водителю комфорт и мягкость, благодаря этому вы не устанете даже при долгих переездах. Это становится возможным благодаря мягкости шин.

При эксплуатации в зимний период всесезонные шины не шумят. Она не имеет шипов и активного агрессивного узора протектора, вот почему во время езды практически не шумит.

Благодаря особому строению протектора таких покрышек они получаются стойкими по сравнению с другими вариантами, для которых применение в неподходящих природных условиях может быть опасным.

Отличное решение для монтажа на внедорожники, поскольку все недостатки такой резины перекрывает высокая мощность и проходимость авто при любых погодных и дорожных условиях.

То есть всесезонные шины станут оптимальным решением для внедорожников и других автомобилей, у которых высокий уровень проходимости. Всесезонная резина обеспечивает универсальную производительность в самых разных дорожных условиях. Благодаря отличному управлению шины надежны на мокрой, сухой или обледенелой дороге. Не нужно тратить время на замену шин по окончании сезона.