Завтра трамваи №12 и №20 изменят свои маршруты

Завтра, 5 ноября, с 9:00 до 17:00 движение трамваев по улице Большой Панасовской, от улицы Евгения Котляра до переулка Лосевского и по нему, а также по переулку Пискуновскому, проезду Рогатинскому и улице Клочковской, от Новоивановского моста до Рогатинского проезда (в сторону Южного вокзала) будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

На время работ трамваи будут курсировать так:

при движении в сторону Южного вокзала:

№12: разворотный круг «Лесопарк» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пр. Независимости - Клочковский спуск - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

№20: пр. Победы - ул. Клочковская - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

при движении от Южного вокзала:

№12, 20 будут курсировать по своим маршрутам в штатном режиме.