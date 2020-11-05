Завтра трамваи №12 и №20 временно изменят свои маршруты

Завтра, 6 ноября, с 9:00 до 17:00 движение трамваев по улице Большой Панасовской, от улицы Евгения Котляра до переулка Лосевского и по нему, а также по переулку Пискуновскому, проезду Рогатинскому и улице Клочковской, от Новоивановского моста до Рогатинского проезда будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:

- при движении в сторону Южного вокзала:

№12, 20 - по своим маршрутам в штатном режиме;

- при движении от Южного вокзала:

№12 будет курсировать так: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

№20 будет ходить по такому маршруту: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.