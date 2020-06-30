На Салтовке трамваи изменят маршрут, №16А – не будет ходить

1 июля с 9:00 до 16:00 будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому и пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Юго-Восточный» до Салтовского шоссе.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на электроподстанции.

В это время трамваи будут курсировать так:

трамвай №16: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

трамвай №16А: не ходит;

трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

трамвай №26: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе – Лесопарк.