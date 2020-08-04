Трамваи №23 и 26 на день изменят маршрут

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 9:00 до 20:00 в среду, 5 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на подстанции «Южкабель».

В это время трамваи будут курсировать так:

№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р»;

№26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р».