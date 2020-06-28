Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс о финансировании ремонта дорог

28 июня 2020 г. 15:00
Источник: Левый берег
8 просмотров

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно финансирования развития дорожной отрасли. 

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что этот закон позволит местным властям брать кредиты на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения.

Средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции.

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренними и внешними заимствованиями, привлеченными для выполнения ремонтно-строительных работ.

Речь идет о тех займах, которые требовались для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности в размере не более 30% объема такой субвенции

Этот законопроект Верховная Рада приняла 4 июня этого года.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", который  разрешает использовать деньги из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53