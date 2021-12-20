На счета крупных предприятий Харьковщины возмещено более 8 миллиардов гривен НДС

На счета 28 крупных предприятий Харьковщины по состоянию на 16 декабря 2021 г. возмещено из бюджета 8,1 миллиардов гривен налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщил заместитель начальника межрегионального управления Валерий Любичев.

«Возмещение в этом году превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 2,3 миллиарда гривен. Наибольшие суммы бюджетного возмещения НДС получили представители сферы добывающей промышленности. Приоритетом деятельности налоговых органов остается робота, направленная на предупреждение рисковых операций, что не возможно без налаженных партнерских отношений с плательщиками налогов», — отметил Валерий Любичев.

Также в Северном межрегиональном управлении сообщили, что в случае изменения субъектом хозяйствования местонахождения (места жительства), связанного с изменением административного района, предоставление налоговой декларации по НДС и уплата НДС осуществляется по месту жительства (неосновное место учета) до окончания текущего бюджетного года. А начиная с 01 января следующего года – по новому местонахождению (основное место учета).

Плательщиками налогов, на которых не распространяются данные нормы, являются:

— юридические лица, не являющиеся субъектами хозяйствования в соответствии с нормами Хозяйственного кодекса Украины;

— обособленные подразделения юридического лица;

— лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Для указанных плательщиков уплата налогов и представление отчетности, производится по новому местонахождению (месту жительства) с даты взятия на учет в контролирующем органе по новому местонахождению (месту жительства).