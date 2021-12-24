НБУ вводит в обращение монеты в форме ромба (фото)

В Украине вскоре появятся необычные монеты, сделанные в форме ромба, номиналом в 10 гривень — с 30 декабря Нацбанк вводит их в обращение.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Доступным для продажи станет набор из четырех монет «Казацкие клейноды», произведенных из серебра. Их будут продавать в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке и в деревянном футляре.

Монеты посвящены атрибутам власти в казацкую эпоху — клейнодам.

«Историческая традиция на протяжении веков определила перечень клейнодов Войска Запорожского — флаг, булава, бунчук, печать, пернач, литавры, сурьмы, каламар. Именно гетманские печати – неотъемлемые атрибуты власти гетманов Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского несут смысловой акцент набора монет и представляют казацкую эпоху от ее зарождения до заката и олицетворяют мощные исторические пласты», — говорится в сообщении.

Как будут выглядеть необычные монеты:

На аверсе монет разместили вверху государственный герб, под ним надпись «Украина», на трех монетах слева, на одной — справа будет указан номинал, внизу — год чеканки, масса, обозначение металла и его пробы и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ. В центре каждой из монет можно увидеть казака Мамая, казацкие клейноды и другие артефакты эпохи.

На реверсе монет есть гетманские печати (элемент отделки – локальная позолота), а также надпись «Казацкие клейноды».

Общий тираж монет в двух версиях футляров — 2000 штук, масса драгоценного металла в чистоте — 124,4 г.

Сколько будут стоить новые монеты и когда именно поступят в продажу — пока не сообщается.

Источник: УНИАН

