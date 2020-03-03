03.03.2020: чего ждать от особенной даты - советы нумеролога

3 марта - непростой день. Это зеркальная дата, поэтому в этот день важно пользоваться советами нумерологов, которые помогут привлечь удачу, повысить продуктивность и запрограммировать себя на успех в любом деле. Об этом пишет slovofraza.

Финансы и работа 03.03

Тройка - число, которое не относится напрямую к сфере денег и работы. Оно никак не связано с финансовыми движениями и потоками, но косвенно может сильно влиять на наш успех.

В этот день стоит обратить внимание на работу, которая приносит больше всего удовлетворения и позитива, но для начала стоит разобраться с неотложными обязанностями и насущными вопросами.

Если этого не сделать, можно нарушить гармонию, что сделает день неудачным. 3 марта идеально подойдет для составления расписания на оставшуюся неделю. Можно заняться планированием дел, которые лежат за пределами данной недели, например, отпуска.

В целом же привязать к себе финансовую удачу в такой день вам помогут банальная уверенность в своих силах и оптимистичный настрой. В этот день мысли обретут особую силу, поэтому можно будет как привлечь удачу, так и отпугнуть ее сомнениями и унынием.

Любовь и отношения 03.03

Привязать удачу влюбленным парам помогут совместные дела. Важно заняться чем-нибудь интересным вместе и не бросать друг друга на произвол судьбы. Решать проблемы лучше бок о бок, командой. Это существенно укрепит молодые отношения, а также может внести полезные коррективы в жизни тех, кто вместе уже не один десяток лет.

Для привлечения любви одиноким людям будет полезно одеваться в яркую одежду. Позитивно на энергетике скажутся золотые украшения, которые идеально сочетаются с силой числа 3. В такие дни возможна целая масса новых знакомств, поэтому лучше проверять любовную совместимость перед началом новых отношений.

Также полезно будет проявлять заботу по отношению к близким и друзьям. Тройка не приемлет эгоизма, хитрости и расчетливости. Не потерять удачу поможет также честность. Не распространяйте слухи, не лгите и будьте открытыми.

