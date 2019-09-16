17 сентября в Харькове пройдет Биеннале молодого искусства

Всего в рамках мероприятия состоится более 50 событий на 16-ти локациях, как сообщают в пресс-службе ХОГА.

Уже завтра открывается вторая Биеннале молодого искусства - самое ожидаемое событие года в Украине в области визуальных искусств.

Тема Биеннале в этом году звучит как «Кажется, я захожу в наш сад», и сама карта Биеннале является метафорой ботанического сада и приглашением в путешествие по Харькову. Участие в Биеннале принимают художники и художницы со всей Украины.

В день открытия основными выставочными пространствами станут два этажа в историческом корпусе гостиницы «Харьков» и ЦСИ «ЕрмиловЦентр», которые будут открыты для публики с 18:00.

Официальное открытие с участием художников и художниц, кураторской группы и представительства Министерства культуры состоится на лестнице 5 подъезда Госпрома в 18:00.

Далее экспозиция в гостинице «Харьков« будет работать с 11:00 до 20:00 ежедневно, здесь будут представлены 28 проектов из основной программы. Вход - через арку за городским кафе «Харек» с улицы Тринклера.

ЦСИ «ЕрмиловЦентр«, где представлены еще 11 проектов, будет работать традиционно ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00.

Также проекты по основной программы можно будет увидеть: в 5 подъезде Госпрома (11:00 -20: 00 ежедневно, воскресенье - выходной), ботсада ХНУ им. Каразина (Клочковская, 52, будни 9: 00-18: 00, воскресенье: 12: 00-18: 00, суббота - выходной), обсерватории - НИИ астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина (9: 00-18: 00, суббота 14: 00-18: 00, воскресенье - выходной) и в сквере возле Харьковской школы архитектуры (Конторская, 5).

Напомним, что Биеннале основана Министерством культуры Украины, в 2019 г. проходит при поддержке Украинского культурного фонда.