19 век в центре города. Как харьковчан обучают старинным танцам под открытым небом

Ася увлеклась танцами еще в детстве, занималась в разных кружках. И уже повзрослев, решила не изменять танцам. Но долго искала место, где можно пообщаться с новыми людьми и куда уместно будет надеть нарядное платье. А в прошлом году пришла в парк Стрелка, узнав о том, что здесь есть публичная танцплощадка, из социальных сетей.

Ася

Мой первый раз был в июле прошлого года. И сразу мне в глаза бросилась такая романтика, потому, что набережная, огонечки, еще и музыка, вальс.

Сергей, ходит на танцы на набережной уже пять лет. Парень говорит, что формат такого обучения интересен тем, что теория занимает всего пять минут - все остальное время танцы. Кроме того, это всегда интересное общение и новые знакомства. А главное, именно здесь Сергей встретил свою девушку. Пара вместе уже три года.

Сергей Гайдамака, учится танцам

Случайно, совершенно случайно. Я увидел симпатичную девушку здесь. И она меня потащила танцевать. Ну и дальше завертелось.

Танцы на улице в теплое время года сейчас популярны по всему миру. Например, в Париже бесплатно можно научиться танцевать на набережной Сен-Бернар. В Харькове же школа старинного танца на Лопанской набережной работает уже седьмой год. Фанаты своего дело собираются по средам, для всех уроки абсолютно бесплатны. Главное, отдаваться танцу со всей страстью. Ведь нередко репетиции длятся по три часа.

Мы делаем, точно таких два шага, возвращаясь из центра круга на свое место. Три, четыре.

Сначала на танцы под открытым небом приходило немного людей, говорят организаторы, но как-то собралось уже около восьмидесяти пар. Занятия на свежем воздухе проводят хореографы, танцы выбирают без сложных элементов.

Сергей Рикорчук, организатор

Есть несколько танцев... хиты. Их танцуют всегда, везде и уже семь лет. Эти танцы из программы, практически, не вылетают. Это полиграс. Фигурный танец, начала 20го века. Мы его танцуем под канон Пахельбеля. И это испанский вальс. Очень веселый, очень простой.

Посетить старинные танцы может и стар и млад. Главное - одеть удобную обувь, предупреждают организаторы.

