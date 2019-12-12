2020 год - високосный: приметы и запреты

Високосный год приходит в нашу жизнь раз в четыре года. С его приходом календарный год получает дополнительный день, а люди – почву для размышлений.
Как правило, речь идет о множестве суеверий, связанных с високосным годом. Многие люди до сих пор встречают его наступление с осторожностью.
Хотя есть и те, кто получает дополнительный повод для праздника. Так, люди, родившиеся 29 февраля, получают возможность отпраздновать свой день рождения в "правильную дату".
Что такое високосный год?
Високосный год – это календарный год, содержащий в солнечных календарях дополнительный день, а в лунно-солнечных – дополнительный месяц. Иными словами, в этом году не 365 дней, а 366. Дополнительный день в общепринятом григорианском календаре появляется в феврале, в котором получается не 28, а 29 дней.
Название "високосный год" происходит от латинского bis sextus ("второй шестой").
Его история началась в 45 году до н.э. Тогда римский диктатор Гай Юлий Цезарь ввел календарь, разработанный в Риме александрийскими астрономами (он был назван юлианским).
Календарь был основан на том, что астрономический год примерно равен 365 суткам и 6 часам.
Для того, чтобы выровнять шестичасовое смещение, был введен високосный год. Три года считалось по 365 суток, а в каждый год, кратный четырем, добавлялись одни дополнительные сутки в феврале.
Средняя продолжительность тропического года (времени между двумя весенними равноденствиями) составляет примерно 365 суток, 5 часов и 49 минут.
Разница между продолжительностью среднего тропического года и среднего юлианского календарного года составляет около 11 минут. Из этих 11 минут приблизительно за 128 лет складываются одни сутки.
Спустя несколько столетий было замечено смещение дня весеннего равноденствия, с которым связаны церковные праздники. К XVI веку весеннее равноденствие наступало примерно на 10 суток раньше 21 марта, используемого для определения дня Пасхи.
Чтобы исправить ситуацию, в 1582 году Папа Римский Григорий ХIII провел реформу календаря. Для лучшего соответствия было решено изменить правило високосных лет.
По-прежнему високосным оставался год, номер которого кратен четырем, но исключение делалось для тех, которые были кратны 100. Такие годы были високосными только тогда, когда делились ещё и на 400.
Високосным годом был 2016-ый. Теперь настало время 2020-го.
Что нельзя делать в високосный год
Запретов, исходя из поверий, достаточно много. Например, в високосный год нельзя:
- Венчаться и делать свадьбу. Считается, что свадьба в високосный год будет несчастливой и приведет к недолговечному браку и быстрому распаду семьи.
- Беременеть. Считается, что если ребенок родится в високосный год, его следует как можно быстрее окрестить, чтобы обезопасить от негативного влияния.
- Начинать собственное дело. Оно может принести убытки.
- Менять работу. Это тоже к убыткам.
- Покупать жилье. Считается, что такое жилье будет иметь негативную энергетику.
- Строиться. Бытует мнение, что любое построенное в високосный год здание испепелится.
Приметы
В високосный год, по поверьям:
- Нельзя ничего покупать "на смерть" - иначе она скоро наступит.
- Нельзя подбирать с земли круглые предметы – это не к добру.
- Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.
- Нельзя колядовать.
- Нельзя собирать грибы.
29 февраля называется Касьянов день – это его "народное" название. Происходит от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина.
По одной из легенд, святой Касьян был светлым ангелом, но предал Бога, рассказав дьяволу о намерении Господа изгнать с небес всю сатанинскую силу.
После предательства Касьян раскаялся, а Бог пожалел грешника и "выписал" ему сравнительно легкое наказание. Он приставил к нему ангела, который бил Касьяна по лбу молотом подряд три года, а на четвертый год давал ему отдых.
По другой легенде, Касьян стоял на страже у ворот ада и только раз в году имел право оставить их и явиться на землю.
Легенд, на самом деле, предостаточно, однако народное представление о Касьяне в различных источниках не сильно разнится. Касьян – недоброжелателен, корыстен, скуп, завистлив, злопамятен и приносит людям одни несчастья.
Как же пережить високосный год?
Все зависит только от вас. Да, считается, что такой год может приносить множество несчастий. Однако все вышеописанное – лишь приметы и поверия, которые не обязательно сбудутся.