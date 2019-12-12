2020 год - високосный: приметы и запреты

Високосный год приходит в нашу жизнь раз в четыре года. С его приходом календарный год получает дополнительный день, а люди – почву для размышлений.

Как правило, речь идет о множестве суеверий, связанных с високосным годом. Многие люди до сих пор встречают его наступление с осторожностью.

Хотя есть и те, кто получает дополнительный повод для праздника. Так, люди, родившиеся 29 февраля, получают возможность отпраздновать свой день рождения в "правильную дату".

Что такое високосный год?

Високосный год – это календарный год, содержащий в солнечных календарях дополнительный день, а в лунно-солнечных – дополнительный месяц. Иными словами, в этом году не 365 дней, а 366. Дополнительный день в общепринятом григорианском календаре появляется в феврале, в котором получается не 28, а 29 дней.

Название "високосный год" происходит от латинского bis sextus ("второй шестой").

Его история началась в 45 году до н.э. Тогда римский диктатор Гай Юлий Цезарь ввел календарь, разработанный в Риме александрийскими астрономами (он был назван юлианским).

Календарь был основан на том, что астрономический год примерно равен 365 суткам и 6 часам.

Для того, чтобы выровнять шестичасовое смещение, был введен високосный год. Три года считалось по 365 суток, а в каждый год, кратный четырем, добавлялись одни дополнительные сутки в феврале.

Средняя продолжительность тропического года (времени между двумя весенними равноденствиями) составляет примерно 365 суток, 5 часов и 49 минут.

Разница между продолжительностью среднего тропического года и среднего юлианского календарного года составляет около 11 минут. Из этих 11 минут приблизительно за 128 лет складываются одни сутки.

Спустя несколько столетий было замечено смещение дня весеннего равноденствия, с которым связаны церковные праздники. К XVI веку весеннее равноденствие наступало примерно на 10 суток раньше 21 марта, используемого для определения дня Пасхи.

Чтобы исправить ситуацию, в 1582 году Папа Римский Григорий ХIII провел реформу календаря. Для лучшего соответствия было решено изменить правило високосных лет.

По-прежнему високосным оставался год, номер которого кратен четырем, но исключение делалось для тех, которые были кратны 100. Такие годы были високосными только тогда, когда делились ещё и на 400.

Високосным годом был 2016-ый. Теперь настало время 2020-го.

Что нельзя делать в високосный год

Запретов, исходя из поверий, достаточно много. Например, в високосный год нельзя:

- Венчаться и делать свадьбу. Считается, что свадьба в високосный год будет несчастливой и приведет к недолговечному браку и быстрому распаду семьи.

- Беременеть. Считается, что если ребенок родится в високосный год, его следует как можно быстрее окрестить, чтобы обезопасить от негативного влияния.

- Начинать собственное дело. Оно может принести убытки.

- Менять работу. Это тоже к убыткам.

- Покупать жилье. Считается, что такое жилье будет иметь негативную энергетику.

- Строиться. Бытует мнение, что любое построенное в високосный год здание испепелится.

Приметы

В високосный год, по поверьям:

- Нельзя ничего покупать "на смерть" - иначе она скоро наступит.

- Нельзя подбирать с земли круглые предметы – это не к добру.

- Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.

- Нельзя колядовать.

- Нельзя собирать грибы.

29 февраля называется Касьянов день – это его "народное" название. Происходит от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина.

По одной из легенд, святой Касьян был светлым ангелом, но предал Бога, рассказав дьяволу о намерении Господа изгнать с небес всю сатанинскую силу.

После предательства Касьян раскаялся, а Бог пожалел грешника и "выписал" ему сравнительно легкое наказание. Он приставил к нему ангела, который бил Касьяна по лбу молотом подряд три года, а на четвертый год давал ему отдых.

По другой легенде, Касьян стоял на страже у ворот ада и только раз в году имел право оставить их и явиться на землю.

Легенд, на самом деле, предостаточно, однако народное представление о Касьяне в различных источниках не сильно разнится. Касьян – недоброжелателен, корыстен, скуп, завистлив, злопамятен и приносит людям одни несчастья.

Как же пережить високосный год?

Все зависит только от вас. Да, считается, что такой год может приносить множество несчастий. Однако все вышеописанное – лишь приметы и поверия, которые не обязательно сбудутся.