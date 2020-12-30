2021-й - год Белого Металлического быка. В Экопарке показали питомцев и рассказали, как ведут себя символы года

Як по кличке Яша ест с рук яблоки и корнеплоды. На первый взгляд он милый хохлатый бычок, но стоит только немного сделать что-то не так, как этот толстячок весом под 700 кг показывает свою натуру.

Самка Маша, что стоит за его спиной, обычно не противоречит воле самца, делая вид, что она не голодна.

Сергей Попов, начальник сектора копытных Харьковского экопарка

Маша иди, иди, тебе я уже дал… - Характер скверный? - Ну, как сказать, властный, что-то не по нему - будет добиваться своего

А в этом вольере царствуют коровы. Шестилетний мужчина Буля не идет наперекор рыжим красавицам породы шотландская высокогорная, потому что их на три головы больше, они умеют за себя постоять и их чубам позавидуют даже яки:

Серей Попов, начальник сектора копытных Харьковского экопарка

У них, если посмотреть, видите? – челка, они живут в горах, и эти челки бывают до 30-40 сантиметров. Чтобы снег не попадал, глаз не мерз и животное не ослепло, есть такое поверье: викинги считали, если этой корове срезать, то корова ослепнет и умрет

Будущая звезда театра животных, теленок Топ, разучивает первые команды. Его мама - корова породы зебу, находится неподалеку в отдельном вольере с другими родственниками. Зебу является потомком индийского тура, естественная среда обитания таких коров - Африка и Индия, где их считают священными. Если их приручить, они будут служить человеку и защищать от врагов. По характеру зебу - очень мягкие и ласковые.

Ксения Уколова, сотрудник театра животных Харьковского экопарка

Он очень любвеобильный, к нему приходят все сотрудники, дети , дети приходят ухаживать за ним, сейчас мы обучаем его гулять на территории парка, он общается с посетителями, достаточно активный, любит играться, любит общаться, так что год будет хороший, исходя из его характера

В Харьковском экопарке обитают более 400 особей 44 видов копытных. Быки и коровы редких пород - изюминка этой коллекции, поскольку они очень ценят свою пару, беспокоятся о потомстве и их легко приручить.