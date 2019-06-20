21 июня в Харькове пройдет День Музыки.

В этом году День Музыки расширяет географию и выходит за пределы центра города, включая Павлово Поле, Новые Дома, Одесскую, а также район завода имени Малышева.

Ключевым событием этого года является выступление МЕГАхора возле ХНАТОБа - ожидается до 300 человек.

МЕГАхор будет выступать с 18:45 - 19:45.

Выступление МЕГАхора - инициатива Хора Одиноких Сердец Сержанта Пеппера, которые бросили клич харьковчанам вместе исполнить песню (для выполнения совместно выбрали песню SunSay "Благодари")

После совместного исполнения песни состоится концерт Хора одиноких сердец Сержанта Пеппера с участием Олега Каданов (Оркестр Че, Линия Манергейма), Нати Смириной (Pur: Pur), Агаты Вильчик, Александра Гончарова (Село i Люди), Александра Глошкина (The Electrocats) и Татьяны Ландесман.

А на сцене возле Исторического музея на площади Конституции с 16:00 - 16:30 будут играть незрячие музыканты группы «Джаз в темноте».

А с 16:00 – под открытым небом с обратной стороны Оперного театра состоится музыкальный нетворкинг: соберутся музыканты из Киева, Львова, Краматорска, Северодонецка, Одессы, Краснокутская, Днепра, а также арт-директора и владельцы клубов, различные культурные деятели.

Все мероприятия в центре города будут проходить с 16:00, но в районах могут начинаться раньше.

Так, с 14: 30-16: 30 в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии, который расположен на ул. Гоголя, 4, будут выступать хоры гитарный квартет. Также будет звучать средневековая музыка.

Многие другие мероприятия, посвященные Дню музыки, пройдут в различных районах города - на Салтовке, ХТЗ, Холодной Горе, Алексеевке, а также в районе завода имени Малышева.

На Салтовке культурные мероприятия ко Дню музыки пройдут у Дворца Детского и Юношеского Творчества, на проспекте Тракторостроителей, 55.

На ХТЗ они будут проходить возле ДК ХТЗ в Тракторозаводском сквере, 6.

Программа начинается с 15:00.

А на Алексеевке харьковчан будут порадуют музыкой около супермаркета "Рост" возле станции метро "Победа".

Начало программы - с 16:45.